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歌迷怒了！座位區女粉「堅持全程站立」　網大罵：丟五迷的臉

記者李玟儀／綜合報導

天團五月天在台中舉辦《人生無限公司》演唱會，22日首唱起跑，要一路唱到跨年，直到2019年1月6日結束。不過首日演唱會後就有歌迷在「爆怨公社」po文，前方歌迷的行徑讓人超傻眼！

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

▲五月天台中開唱。（圖／資料照／相信音樂提供）

po文網友在座位區，雖然離主舞台有段距離，但視野還不錯，可以享受完整的舞台效果，然而前排卻有一位短髮女子，堅持要站著看，擋住後方歌迷的視線，枉顧他人權益，當其他人抱怨時，她甚至轉身嗆聲，誇張行徑讓周遭粉絲氣炸了。

不僅如此，網友透露，現場工作人員已經警告該位站著的歌迷至少10次，但她屢勸不聽，就連五月天唱抒情歌時也站，網友氣憤地表示：「要站下次買搖滾區或站到最後面，不要擋住別人視線，都被工作人員警告了，就不要給臉不要臉硬拗，你有買票別人也有，沒有人想干涉妳，但請妳也尊重別人。」

▲▼演唱會座位區到底能不能站？（圖／翻攝自相信音樂臉書）

▲▼演唱會座位區到底能不能站？（圖／翻攝自相信音樂臉書）

▲▼演唱會座位區到底能不能站？（圖／翻攝自相信音樂臉書）

針對看台區（座位區）到底能不能站著，在網路上掀起網友討論，有人認為站著會擋到坐著的粉絲，但也有粉絲翻出相信音樂過去回覆網友的留言，官方當時表示：「可以站，只是不要站在椅子上喔。」如果這次也可以，那希望相信音樂把規則說清楚，否則雙方粉絲各有見解，反而傷了歌迷間的和氣。

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五月天, 相信音樂新聞, 五迷

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